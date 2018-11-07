Маскат, 7 ноября, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Великобритания поделилась своим намерением открыть военную тренировочную базу в Омане, предназначенную для использования обеими странами. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, военная база будет открыта к марту 2019 года.

Royal Navy Британские военные

По информации источника, данное решение было принято властями Великобритании с целью укрепить отношения Лондона со своими союзниками в регионе.

«Наши отношения с Оманом основываются на нескольких веках продуктивной кооперации, и мы хотим углублять связи между нашими странами, открыв, например, совместную военную тренировочную базу», — заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время своего визита в Оман.

Ранее в этом году Великобритания открыла свою военную базу в Бахрейне.