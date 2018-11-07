Москва, 7 ноября, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Решить проблему нелегального экспорта российской древесины в Китай можно только за счёт урегулирования рынка и повышения прозрачности отрасли. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

(сс) Paweł Czerwinski Бревна

«Сегодня остро в СМИ обсуждалась тема ограничения экспорта древесины в Китай. Но ведь спрос рождает предложение: когда у нас под боком бездонный китайский рынок, куда можно экспортировать древесину, рядом с легальными заготовителями появляются и нелегальные», — отметил Николаев.

По его словам, только за 2017 год объем незаконных рубок лесов в РФ составил 1 миллион 690 тысяч кубометров. Для того чтобы сократить эту цифру, РФ необходимо вместе с Китаем работать над снижением нелегальных поставок российской древесины.

«Уберём незаконный спрос, значит, уберём и незаконное предложение. Нужно легализовать оборот теневой древесины и повысить прозрачность этой отрасли. Очень важно, чтобы и мы, и китайская сторона скоординировали свои усилия, чтобы изжить незаконный спрос», — считает Николаев.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации заявил о возможной остановке экспорта леса в Китай до решения проблемы восстановления лесов. Николаев уверен, что таким образом министр пригласил к диалогу китайскую сторону.

«Кобылкин своим предложением пригласил к диалогу китайскую сторону для разработки совместных мер по легализации незаконного оборота, как со стороны Китая, так и с нашей стороны», — заявил глава комитета Госдумы.