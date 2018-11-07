Токио, 7 ноября, 2018, 20:02 — ИА Регнум. В Токио был организован массовый митинг, выступающий против внесения поправок в пацифистскую конституцию. Митинг прошел перед зданием парламента Японии.

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Как сообщает японская новостная газета «Тюнити Симбун», в митинге приняли участие 18 тысяч человек. Граждане выразили протест против поправок к 9-й статье конституции Японии, которые премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет внести в ближайшие сроки. По словам протестующих, изменение конституции, которая включает в себя отказ Японии от войны и армии, противоречит тому, к чему стремятся все страны — достижению мира. «Есть много всего, чем правительство может заняться, например, в сфере общественного благосостояния или медицины», — заметила 69-летняя Марико Мияй, одна из участниц митинга. Также люди надеются, что голос общественности достигнет Абэ.

Пересмотр 9-й статьи является одной из ключевых задач Синдзо Абэ, однако в связи с жестким противодействием оппозиционных партий, ему вряд ли удастся внести изменения.