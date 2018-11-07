Токио, 7 ноября, 2018, 22:10 — ИА Регнум. В ходе своего визита в Японию, который запланирован на 13 ноября, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс проведет поочередно встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, с заместителем премьер-министра и по совместительству министром финансов Таро Асо.

Michael Vadon Майк Пенс

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», будут обсуждаться вопросы Северной Кореи и Китая. Премьер-министр Японии обратится к США с просьбой о скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова и решении проблемы похищенных граждан Японии. Также Абэ намерен затронуть улучшение отношений между Японией и КНР в условиях напряжения торговых отношений Китая и США, и убедить Пенса, что это не должно повлиять на крепкий японо-американский альянс.