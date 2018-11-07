Нью-Дели, 7 ноября, 2018, 22:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал возвращение первой индийской АПЛ с ядерным оружием «Арихант» из первого боевого похода.

Joinindiannavy.gov.ru Подводная лодка

По сообщению индийского новостного агентстсва Live Hindustan, стратегическая подводная лодка «Арихант» с ядерным вооружением вернулась в Индию после первого океанского дежурства. Нарендра Моди назвал успех подводной лодки «несравненным примером», заявив, что «Арихант» является достойным ответом на «ядерный шантаж».

Завершение первого боевого дежурства стратегической АПЛ имеет большое значение для Индии, так как наглядно демонстрирует, что у страны появился долгожданный третий компонент «ядерной триады». Работы над созданием проекта подводных лодок типа «Арихант» были начаты в 1998 году.