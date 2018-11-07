Кабул, 7 ноября, 2018, 20:20 — ИА Регнум. 6 ноября миссия ООН по содействию Афганистану опубликовала новый доклад, касающийся жертв среди мирного населения в ходе недавних двухдневных выборов в парламент Афганистана (20−21 октября). Согласно данным ООН, за время выборов было убито 56 гражданских, еще 379 человек получили ранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, большинство инцидентов, связанных с гибелью мирных жителей, произошло в первый день выборов. 20 октября погибло 52 мирных жителя, 339 получили ранения.

Согласно докладу миссии ООН по содействию Афганистану, число жертв среди мирного населения на недавних парламентских выборах больше, чем на предыдущих выборах в стране.

В докладе выражается глубокая озабоченность в связи с частыми нападениями антиправительственных группировок, главным образом движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на гражданские объекты и избирательные участки.