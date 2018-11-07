Нью-Дели, 8 ноября, 2018, 00:54 — ИА Регнум. «В стране есть две противоборствующие силы. С одной стороны — партия Индийский Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК), у которой нет ни лидера, ни стратегии, ни принципов. С другой стороны — правящая партия Индии под предводительством премьер-министра страны Нарендры Моди» , — заявил президент правящей партии Индийская Народная Партия — «Бхаратия Даната Парти» (БДП) Амит Шах выступая на публичном митинге в Чхаттисгархе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

В своей речи, обращаясь к жителям этого штата, политик также провел сравнение в финансировании бюджета двумя партиями.

«Пять лет назад, когда страной правила партия ИНК, финансирование было очень маленьким. Правительство Нарендры Моди увеличило объем финансирования на 900 млрд. рупий (819 млрд. рублей)», — отметил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Амит Шах также поделился успехами партии БДП в штате Чаттисгарх в социальной сфере.

«3 миллиона 600 тысяч женщин были обеспечены газовыми плитами, а 250 тысяч людей были обеспечены достойным жильем», — добавил политик.

Таким образом президент правящей партии призвал жителей штата голосовать за главного министра штата Рамана Сингха в 2018 году и за Нарендру Моди в 2019 году на всеобщих выборах.