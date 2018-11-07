Нью-Дели, 7 ноября, 2018, 23:36 — ИА Регнум. «Я уверен, что Индия в скором времени войдет в тройку стран по размеру экономики по номинальному курсу», — заявил министр финансов Индии Арун Джейтли на церемонии запуска программы по поддержке малого и среднего бизнеса.

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Он также отметил, что это может быть достигнуто, если будут сохранены показываемые за последние годы темпы роста.

Министр финансов также отметил, что в 2014 году, когда к власти пришла Индийская народная партия — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП), Индия занимала девятое место по размеру экономики.

«Сейчас же страна занимает шестое место. При подобном темпе роста мы можем достичь значительных успехов», — отметил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Арун Джейтли также выделил значимость данной программы по поддержке бизнеса, заявив, что она дает работу для ста миллионов индийцев.

Министр также отметил важность программ правительства для экономического роста и развития страны.