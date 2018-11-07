Таллин, 7 ноября, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Строительство газопровода Balticconnector вслед за Финляндией начала и Эстония, сообщает ERR. На полуострове Пакри (город Палдиски) рабочие уже заварили первый шов газопровода, протяженность которого по эстонской территории составит 50 км.

Balticconnector.fi Строительство газопровода

Латвия также планирует присоединиться к объединенной инфраструктуре Эстонии и Финляндии, тем самым страны рассчитывают вступить в единый газовой рынок. Отмечается, что в долгосрочной перспективе существует возможность присоединения к проекту Balticconnector и Литвы с Польшей.

«На самом деле в планах есть объединить рынок газа с Литвой и Польшей. Сейчас в центральной Европе вся газовая инфраструктура объединена, и гарантия надёжности доставки газа максимально обеспечена», — заявил председатель правления госкомпании Eesti Gaas Антс Ноот.

«Единый газовый рынок даст нам уверенность в том, что в будущем не возникнет ситуация, когда поставщик продает газ некоторым странам по более выгодной цене, а другим, как, к сожалению, раньше было с Эстонией и другими странам Прибалтики, по значительно завышенной», — заявила эстонский министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

По мнению председатель правления компании Alexela Group Хейти Хяэель, в существующем виде проект — «бессмысленная затея», так как по трубе будет передаваться всё тот же газ от «Газпрома». Впрочем, самую идею газопровода он считает положительной, а «освободиться от российского газа» можно путем строительства терминала для сжиженного природного газа, над проектом которого компания Alexela работает с 2007 года.

«Проект состоит из двух этапов. Первый этап — это создание инфраструктуры и разработка технологии, чтобы можно было принимать там корабли. И второй этап — это строительство терминала, где газ будет храниться. Стоимость первого этапа оценивается где-то в 60 миллионов евро, а строительство всего терминала с хранилищем в 60 тысяч кубических метров — около 340 миллионов евро», — отмечает Хяэель.

Из сообщения ERR следует, что терминал для природного сжиженного газа может появиться на эстонском полуострове Пакри еще до 2024 года. Однако о его скором появлении пока говорить рано. Ранее компания обратилась в Еврокомиссию с просьбой предоставить ей финансирования проекта СПГ в размере 39%, однако в феврале 2017 года Агентство инноваций и сетей ЕС (INEA) отказала в ходатайстве эстонской компании, что связывают с намерениями Литвы признать терминал в Клайпеде региональным.

Однако эстонцы не собираются отказываться от собственного проекта, Alexela подала иск против ЕК и настаивает на отмене этого решения. Сообщается также, что для строительства собственного СПГ они готовы привлечь частные инвестиции. Так, например, предприятие Tallinna Sadam уже заключило предварительный договор с Alexela Group об изучении возможностей строительства терминала для сжиженного природного газа.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 21 октября 2016 года в Брюсселе был подписан трехсторонний договор Еврокомиссии, Эстонии и Финляндии о строительстве газопровода Balticconnector по дну Финского залива. Ответственными за реализацию проекта названы госпредприятия Elering в Эстонии и Baltic Connector OY в Финляндии. Планируется, что Balticconnector будет введен в эксплуатацию в 2020 году.