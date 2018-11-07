Киев, 7 ноября, 2018, 18:09 — ИА Регнум. «Украинские депутаты нарядились казаками и написали письмо Путину» — это не метафора, а совершенно реальный заголовок, описывающий совершенно реальное происшествие в Верховной раде в среду, 7 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пришелец

Но если бы для описания работы майдана в целом и Верховной рады в частности за все четыре с половиной года их пребывания у власти понадобилось бы свести все к одной метафоре, то подошла бы и такая.

Народные избранники — миллионеры развлекают себя и свой электорат переодеванием в костюмы запорожских казаков и переписыванием известного документа запорожских казаков с одной лишь поправкой — в адресе получателя.

Для того, чтобы воспринять всю глубину этой метафоры, нужно припомнить контекст, в котором происходит эта фотосессия, продолжающая давнюю традицию клоунад с паспортами, резиновыми перчатками и прочими аксессуарами провинциального театра.

А контекст таков: майданная власть в очередной раз повысила тарифы на газ, в общей сложности они выросли уже в 10 раз, при этом руководство «Нафтогаза» не только премировало само себя за «победу» над Газпромом, но и вывело эти деньги на счета своих мам в Америке.

Тем временем в домах в целом ряде городов нет отопления, «герои майдана» ведут внутривидовые разборки с помощью кислоты, правительство закрывает неправильные телеканалы, а президент продолжает провоцировать гражданскую войну по церковной линии.

Все это лишь штрихи к портрету, перечислять можно было бы долго, но суть от этого не изменится: агрессивно-лживая русофобская риторика отвлекает внимание граждан от ограбления страны и одновременно является инструментом борьбы за электорат за полгода до выборов.

Майданные чиновники владеют зарубежной недвижимостью, иностранными гражданствами, рожают в Америке детей, селят там своих мам, переводят туда же свои деньги, и никому из них не приходит и не может прийти в голову остановить разграбление собственной страны.

Потому что они не воспринимают эту страну как собственную, они воспринимают ее как подмостки собственного балагана с поиском агентов Кремля, неполных патриотов, неокончательно верящих в майдан и так далее, и тому подобное.

Один и тот же балаган является и внешним выплеском их глубочайшей внутренней примитивности, и способом отвлечения внимания населения от своих преступлений, и политической программой на выборах в завоеванной ими стране.

Они продолжат исполнять эту нехитрую программу, руководствуясь принципом наименьшего сопротивления, и несомненно выиграют ближайшие выборы, какая бы фамилия ни оказалась в итоге первой, Порошенко или Тимошенко — суть от этого не изменится.

И на весь этот дикий спектакль можно было бы смотреть сквозь лорнет, вносить его как пример в учебники, использовать как аргумент в политических спорах и перестать о них переживать вообще — если бы на Украине не жили тридцать пять миллионов совершенно реальных людей.