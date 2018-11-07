Вашингтон, 7 ноября, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Известие о завершении развертывания российских систем ПВО С-300 вызвало «глубокую озабоченность» Вашингтона, заявил 7 ноября журналистам спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300 в Сирии

По его словам, американскую сторону особо беспокоит низкое качество подготовки сирийских военных. По мнению Джеймса Джеффри, до сих пор нет ответа на вопрос, кто будет контролировать эти комплексы и какую роль они сыграют.

Напомним, после гибели в Сирии российского самолета-разведчика, произошедшей из-за провокационных и недружественных действий ВВС Израиля, Россия заявила о передаче сирийской стороне комплексов ПВО С-300 и создании в Сирии единой системы противовоздушной обороны под руководством российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на это ряд представителей израильских властей заявили в СМИ, что это не помешает ВВС Израиля продолжать авиаудары по территории Сирии.

Тем не менее, с тех пор ни одной такой попытки со стороны израильских ВВС так и не последовало.