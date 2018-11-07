Прага, 7 ноября, 2018, 18:05 — ИА Регнум. В Праге прошла демонстрация в поддержку Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) и против украинской военной агрессии в Донбассе, заявил глава общественной организации «Общество друзей ЛНР и ДНР» Яромир Вашек, сообщает 7 ноября «Луганский информационный центр».

Hynek Moravec Посольство Украины. Прага

По его словам, организаторами протестной акции в Чехии стали левые организации, такие как «Левая преспектива», Коммунистическая партия Богемии и Моравии и другие. Протестующие начали свое мероприятие перед посольством Украины, после чего маршем прошли до генштаба Армии Чехии.

Напомним, ранее Вашек заявлял, что в Чехии запретили собирать средства для помощи детям из ДНР и ЛНР, так это якобы является «нецелесообразным с точки зрения внешней политики» Чехии.