Мадрид, 7 ноября, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Делегаты высокого уровня от Пекина и Вашингтона встретятся в эту пятницу, 9 ноября, в столице Соединенных Штатов, чтобы обсудить вопросы безопасности и дипломатии, сообщает испанское издание El Pais. Это проблеск надежды на перемирие в торговой войне, которую в последнее время ведут две мировые державы.

Duisenberg Рукопожатие

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«Мы готовы найти решение, приемлемое для обеих сторон», — заверил в минувший вторник, 6 ноября, заместитель председателя КНР Ван Цишань, когда объявлял о долгожданной двусторонней встрече в Вашингтоне, намеченной на 9 ноября. До этого, неделю назад, глава Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин и американский президент Дональд Трамп наметили пути к сближению в ходе телефонного разговора.

«Китай будет придерживаться спокойствия и здравомыслия, чтобы сохранить непредвзятое отношение. Как КНР, так и США хотелось бы увидеть увеличение объемов торговли и двустороннего сотрудничества», — добавил китайский политик, выступая на экономическом форуме в Сингапуре, организованном компанией Bloomberg.

Эти слова имеют особое значение не только сами по себе, но также с учетом момента, который был для них выбран. Ведь заявление Вана Цишаня прозвучало в тот день, когда в Соединенных Штатах проходили парламентские выборы, ставшие показателем отношения американцев к спорным действиям Трампа и определившие политический курс страны на ближайшие годы.

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Ван Цишань, считающийся правой рукой китайского лидера, призвал сгладить наиболее острые углы в отношениях двух передовых экономик земного шара на фоне растущей нестабильности. «Сегодня перед миром стоит множество серьезных задач, требующих тесного сотрудничества Китая и США», — сказал он, открывая форум, который первоначально должен был пройти в Пекине, но был перенесен в Сингапур по просьбе КНР (в первую очередь, чтобы не затмевать выставку импорта CIIE в Шанхае).

Кроме того, китайский государственный деятель откликнулся эхом на ряд недавних высказываний Си Цзиньпина. В то время как председатель Коммунистической партии КНР вспомнил о «5 тысячах лет бедствий и трудностей», которые не помешали Китаю достичь нынешнего положения в мире, Ван Цишань отметил, что «унижения, причиненные колониальными властями, сформировали психику китайцев». Поднебесной приходилось расчищать себе дорогу собственными силами, подчеркнул он.

Все эти намеки были призваны напомнить США, что хотя Китай и готов к торговле с другими государствами, Пекин не перейдет за свои «красные линии» и нисколько не сожалеет о тех мерах, которые сделали его второй экономикой мира. Ранее Вашингтон обвинил КНР в блокировке доступа к китайскому рынку для иностранных компаний и в нарушении законов об интеллектуальной собственности, что спровоцировало обоюдные санкции и торговую войну.