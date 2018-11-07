Калининград, 7 ноября, 2018, 17:39 — ИА Регнум. В Калининградской области подготовлены поправки к областному бюджету на 2018 год с целью помощи индивидуальным предпринимателям, работающим в секторе производства мясной продукции, сообщила сегодня, 7 ноября, пресс-служба регионального правительства. В помощь производителям выделяется 15 млн рублей, а причиной назван ущерб, нанесённый африканской чумой свиней, которая впервые была зафиксирована в регионе в конце 2017 года.

Цитата из х/ф «Свинарка и пастух». Реж. Иван Пырьев. 1941. СССР Свиноферма

Помощь будет оказана через субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам. Такая же сумма в 15 млн рублей заложена и в бюджете на 2019 год. При этом за отчуждение свиней из личных подсобных хозяйств и изъятие продукции у предприятий, закрытых на карантин из-за АЧС, из резервного фонда регионального правительства выплачено 41,1 млн рублей.

Подчёркивается, что несмотря на падение объёмов производства свинины в 2018 году из-за АЧС, «сделано всё для восстановления свинопоголовья уже к началу 2019 года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АЧС в Калининградскую область пришла из соседней Литвы и Польши, где с инфекцией борются уже на протяжении 4−5 лет.