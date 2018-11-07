Мадрид, 7 ноября, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Волна гнева, вызванная недавними поступками и высказываниями президента США Дональда Трампа, прокатилась по американским избирательным участкам в минувший вторник, 6 ноября, приведя к потере его сторонниками контроля над палатой представителей. Однако республиканцы по-прежнему составляют большинство в сенате, сообщает сегодня, 7 ноября, испанское издание El Pais.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп против демократов

После восьми лет доминирования республиканцев в нижней палате парламента США демократы получили там большую часть кресел, что неминуемо скажется на второй половине президентского срока Трампа. Теперь у главы Соединенных Штатов меньше возможностей влиять на политику страны, хотя консерваторы и сохранили преимущество в сенате. Таким образом, «референдум о судьбе Трампа» (по его собственному выражению, которое подхватили многие СМИ) закончился, скорее, не в пользу скандального политика.

Недовольство действующим президентом, одним из самых непопулярных и противоречивых лидеров Америки в современной истории, увеличило избирательскую активность сторонников прогрессивных взглядов и привело к высокой явке на выборы. В результате в Конгресс было избрано больше женщин, а также представителей разных рас и религий, чем когда-либо.

Завоевание нижней палаты демократами «сдвинет тектонические плиты» в США, подчеркивает El Pais. До этого президент мог спокойно руководить политикой из Белого дома, зная, что в парламенте принимают решения его сторонники, однако потеря большинства означает серьезные проблемы для республиканцев. Теперь демократы смогут блокировать принятие невыгодных им законов, кроме того, у них появилась возможность инициировать расследования деятельности Трампа и его переговоров, а также требовать процедуры импичмента. Последнее, впрочем, вряд ли увенчается успехом, поскольку требует согласия двух третей сенаторов. Наконец, противники Трампа смогут предлагать собственные законопроекты — правда, на пути у них будет стоять «республиканская стена» в сенате.

Серьезно упрочить свои позиции в верхней палате парламента США партии Барака Обамы и Хиллари Клинтон не удалось. Это объясняется тем, что обновиться должна была только треть сенаторов — 35 человек из 100 — и большинство из них были демократами. В итоге, хотя противникам Дональда Трампа и удалось отбить у республиканцев некоторые места, в том числе представителя от штата Колорадо, они и сами понесли потери, проиграв, например, в Индиане. В Техасе кандидат от демократической партии чуть было не одержал победу (впервые за 80 лет в этом бастионе консерватизма), но в итоге проиграл республиканцу Теду Крузу.

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И все же активность либерально настроенных избирателей дала о себе знать: в Колорадо произошел беспрецедентный случай — был избран губернатором открытый гомосексуалист, сенатором от штата Теннеси первый раз стала женщина, представителем Нью-Йорка в палате представителей была выбрана самая молодая кандидатка в истории парламента, а благодаря победе Рашиды Тлаиб в Мичигане на Капитолии появился первый мусульманин. «Это были необычные парламентские выборы — как и многие вещи в эпоху Трампа», — подводит итог испанское издание.