Симферополь, 7 ноября, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Перекрытие дорог в Симферополе в связи с ремонтом улиц до сих пор не согласовано с ГИБДД Крыма, ситуация с транспортным сообщением стала еще напряженнее. Об этом 7 ноября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече с вице-премьерами крымского правительства.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Пробка

«Начальник ГИБДД сказал мне, что с ними перекрытия улиц не согласованы. Поэтому запрещаю перекрывать улицы до окончания ремонта на текущих объектах. При этом ситуация с транспортным сообщением вообще не улучшилась, а, может, даже ухудшилась», — отметил глава РК.

По словам Аксенова, на то, чтобы добраться с окраины города в центр уходит до двух часов.

«Большинство людей ходит пешком. С Куйбышевского рынка в сторону Каменки, на феодосийское направление практически невозможно уехать в час пик. На конечных остановках огромное скопление людей. Схема объезда опубликована на сайте города только сегодня, к большому сожалению. При этом найти саму схему движения общественного транспорта со всеми указанными маршрутами и расписанием я не смог», — сказал глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Крыма признало неудовлетворительной работу администрации Симферополя.

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