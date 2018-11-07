Киев, 7 ноября, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал президенту Петру Порошенко заявление об отставке. Об этом 7 ноября сообщила изданию «Украинские новости» пресс-секретарь прокурора Лариса Сарган.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Луценко

По её словам, заявление было передано Петру Порошенко сегодня, реакции на него от главы государства пока не последовало.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Юрий Луценко объявил об уходе в отставку во время выступления в Верховной раде по делу об убийстве чиновницы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.