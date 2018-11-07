Огаста, США, 7 ноября, 2018, 17:19 — ИА Регнум. В американском штате Мэн подсчитали только 54% голосов на промежуточных выборах. Население штата составляет 1 млн 329 тыс. человек, на выборы пришли порядка 652 тыс. человек.

Consumer Financial Protection Bureau Джанет Милс

Губернатором штата был демократ Пол Ле Пейдж, однако он в выборах не участвовал, и Демпартия выдвинула Джанет Милс. На данный момент она набирает 53,5% голосов, а её противник от республиканцев — Муди — 40,4% голосов. Независимый кандидат Хейс набирает только 5,6%.

Сенатором от Мэна, по всей видимости, останется независимый Ангус Кинг, который набирает 55,7% голосов. Его противники от основных партий — республиканец Бракей и демократ Рингельштейн сильно отстали — 32,4% и 11,5% соответственно.

Что касается выборов членов палаты представителей конгресса от Мэна, то, по всей видимости, это будут два демократа, а республиканцы потеряют своего единственного конгрессмена от Мэна.

Однако голоса ещё не подсчитаны в сельских округах Мэна, а там сторонников республиканцев может быть больше, и ситуация изменится. Даже несмотря на то, что Новая Англия традиционно считалась демократическим оплотом.