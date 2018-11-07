Дамаск, 7 ноября, 2018, 17:13 — ИА Регнум. 7 ноября в третий раз на этой неделе турецкая армия обстреляла позиции Сирийских демократических сил, основу которых составляют курдские отряды Народных защитников.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

Под огонь турецкой тяжелой артиллерии неоднократно попадали позиции Народных защитников у окраины города Таль-Абъяд, расположенного на севере сирийской провинции Ракка. О жертвах пока не сообщалось.

6 ноября турецкие военные нанесли аналогичный удар по позициям курдских отрядов внутри города Рас-эль-Айн, расположенного на северо-западе провинции Хасака.

С момента объявления президентом Турции Реджепом Эрдоганом о скором начале операции против курдских отрядов на территории к востоку от реки Евфрат турецкая армия наносит удары практически каждый день.

Данной ситуацией крайне озабочены США, т.к. Сирийские демократические силы были ими созданы и поддерживаются. Чтобы исключить обстрелы и наступление со стороны турецких войск США начали совместное патрулирование у турецко-сирийской границы.

О неприемлемости такого патрулирования 6 ноября заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он также сказал, что собирается обсудить этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом во время их встречи в конце этой недели. Турецкие военные наносят удары, в том числе, и по тем районам, где это совместное патрулирование проводится.

В ответ на действия Турции Сирийские демократические силы укрепляют свои позиции вокруг города Ракка и в других районах провинции. Кроме того, активность турецких военных вдоль границы вынудила СДС перебросить несколько подразделений с фронта в провинции Дейр-эз-Зор в провинции Ракка, Алеппо и Хасака.