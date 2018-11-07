Москва, 7 ноября, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека при президенте РФ, заявила, что увлечение видеоиграми — угроза, равносильная наркотической зависимости.

Дарья Драй ИА REGNUM Компьютерные игры

«Проблемы сегодняшнего дня — наркомания вытесняется игроманией и уходом молодёжи в виртуальный мир.», — цитирует Татьяну Москалькову «Интерфакс».

По сообщениям СМИ, Москалькова также предложила увеличить число психологов в школах для борьбы с игровой зависимостью. С этим заявлением она выступила на первом заседании Координационного совета омбудсменов, который проходит в Москве.

Напоминаем, что это не первое заявление уполномоченной по правам человека при президенте РФ касательно видеоигр. В 2017 году Татьяна Москалькова заявила, что в России необходимо создать профильное лечебное утверждение для лечения детей и подростков от игровой зависимости. По ее мнению, это стало бы реальным рычагом противодействия игромании среди молодёжи.