Ватикан, 7 ноября, 2018, 16:47 — ИА Регнум. Во всех культурах кража чужой собственности считается недопустимой, но подлинный смысл заповеди «не укради» состоит не только в этом, а еще в том, что нужно делиться и собственными благами с теми, кто в этом нуждается, сказал в среду, 7 ноября, глава католической Церкви папа Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра.

Николай Рерих. Искушение Христа (фрагмент). 1933

В мире вполне остаточно богатств для того, чтобы никто не был голодным, но значительное часть собственности принадлежит меньшинству, в то время как большинство людей страдают из-за бедности, отметил Франциск.

Никто не должен воспринимать себя как в полном смысле этого слова владельца своего имущества, каждый является лишь управляющим тем, чем он владеет, только такое отношение к собственности можно считать христианским, сказал папа.

Дьявол входит к человеку через его кошелек: все начинается с любви к деньгам, жажды обладания, а заканчивается тщеславием и гордыней. Заповедь «не укради» призывает распоряжаться своим имуществом во имя любви, призывает к любви посредством распределения своих богатств, отметил Франциск.