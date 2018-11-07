Ярославль, 7 ноября, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Не всем депутатам нового созыва Ярославской областной думы понравилась первая зарплата за октябрь, сообщат корреспондент ИА REGNUM. Всего на постоянной основе в региональном парламенте трудятся 42 народных избранника из 50.

«Кто не работает, тот не есть», советский плакат

По сведениям источников нашего информагентства, внутри думы появились разговоры о том, что новый председатель парламента Алексей Константинов серьезно урезал депутатские зарплаты — якобы в целях экономии. Кое-кто из уже получивших выплаты за октябрь говорит об уменьшении на 10−15 тысяч рублей. ИА REGNUM попросило прокомментировать эту информацию самого Алексея Дмитриевича.

«Абсолютная ерунда, зарплата депутатов Ярославской областной думы не сокращается. Но на первый месяц работы нового созыва лично мною был установлен самый низкий уровень повышающих коэффициентов — для того, чтобы оценить ситуацию, посмотреть, как кто работает, чтобы стимул у людей был трудиться», — пояснил председатель облдумы.

По его словам, у депутатов существует определенная ставка оклада, но помимо этого есть и надбавка, зависимая от так называемого «коэффициента полезного действия».

«Он определяется непосредственно мною, но предварительно все эти вопросы обсуждаются на Совете думы непосредственно с моими заместителями, ответственными за работу комитетов. Кстати, с 1 ноября размер доплаты пересмотрен, он будет повышен до определенного уровня. Посмотрим, как дальше дума и депутаты будут работать: присутствовать на совещаниях, активно участвовать в комитетах, непосредственно исполнять свои обязанности. Надо учитывать, что в этом созыве 42 депутата пожелали работать на постоянной основе. Это рекордное количество», — отметил он.

Алексей Константинов отдельно подчеркнул, что материальное поощрение депутатов — это отнюдь не метод давления на оппозицию.

«Нет такой ситуации: один депутат не понравился, другой понравился; один из «ЕР», а другой из КПРФ. Нет, совершенно не так. Допустим, представитель КПРФ и председатель комитета по законодательству коммунист Эльхан Мардалиев поучил точно такую же ставку, как и председатели комитетов из «ЕР». Ни в коей мере никакого политического смысла в распределении заработной платы я не использую, основываюсь исключительно на добросовестном отношении каждого депутата к выполнению своих обязанностей», — сказал он.

Впрочем, логика председателя по постепенному повышению зарплат с минимального уровня понятна: если сразу установить максимальную планку, то понизить её потом уже будет проблематично — чревато жалобами на нарушение трудовых прав. Как пояснил Алексей Константинов, все вышесказанное касается и премиального фонда: он будет распределяться в зависимости от эффективности работы депутатов.

По информации ИА REGNUM, зарплаты рядовых депутатов со всеми коэффициентами и выплатами варьируются от 65 до 96 тысяч рублей.