Кандалакша, Мурманская область, 7 ноября, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Жители ряда домов центрального микрорайона Кандалакши, а именно улиц Комсомольской, Пролетарской, Пионерской и частично Первомайской, остались без холодной воды. Об этом сообщает Телекомпания ТВ-21.

(сс) Hernán Piñera Если в кране нет воды...

Причина — выявление серьезного прорыва в районе расселенного дома № 25 на улице Комсомольской. На месте уже работают аварийные бригады.

Главная сложность устранения утечки заключается в том, что в районе земляных работ происходит подтопление, что приводит к обрушению грунта, сообщает группа «Кандалакша Онлайн».

Из-за аварии пришлось ограничить движение автотранспорта. Работы будут продолжаться до полного устранения утечки.