Киев, 7 ноября, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Киев хорошо изучил поведение России и готов научить Европу противостоять «русскому медведю», заявил 7 ноября президент Украины Петр Порошенко, выступая на международной конференции «Уроки гибридного десятилетия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «А на пути к миру лежит Россия»

«За эти годы мы очень хорошо изучили повадки «русского медведя. Если вы, дорогие участники конференции, готовы обороняться, спросите нас, украинцев, как это делать», — цитирует телеканал «112 Украина» Порошенко.

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Так, Порошенко в очередной раз бездоказательно обвинил Россию в попытках дестабилизации ситуации на Украине, в информационных атаках, энергетическом шантаже, а также закрытии рынка и разжигании конфликтов.

Напомним, разговоры о пресловутой агрессии России и проявлении имперских амбиций со стороны Москвы были задействованы на Украине, когда в 2014 году в Киеве потребовалось совершить вооруженный переворот и сместить легитимного на тот момент президента страны Виктора Януковича.

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После этого к власти на Украине пришли националисты, которые развязали братоубийственную войну в Донбассе и ликвидировали даже видимость правопорядка в стране. Более трех лет Порошенко продолжает нагнетать антироссийскую истерию в обществе с целью удержания своего шаткого положения, пытаясь вовлечь в нее мировое сообщество.

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