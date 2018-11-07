Джуно , США, 7 ноября, 2018, 15:52 — ИА Регнум. В штате Аляска после подсчета 78% бюллетеней в ходе выборов губернатора лидирует республиканец Майк Данливи. На текущий час за него проголосовали 52,5% избирателей.

AKSenMajority Майк Данливи

К избирательным урнам пришли около 231 тысяч жителей штата. Явка составила 40,1%. В Конгрессе Аляску будет представлять член Республиканской партии США Билл Янг.

На текущее время в Конгресс прошли 163 республиканца и 133 демократа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на промежуточных выборах в Конгресс США победы одержали сразу 116 женщин-политиков.

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