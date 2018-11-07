Москва, 7 ноября, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон выступит на пленарном заседании Госдумы в ходе своего визита в РФ. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) по итогам Совета Думы, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Kremlin.ru Игорь Додон

«21 ноября планируется выступление на пленарном заседании Госдумы президента республики Молдовы Игоря Додона», — отметил Мельников.

По его словам, перед этим выступлением пройдет двусторонняя встреча Додона и спикера Госдумы Вячеслава Володина.