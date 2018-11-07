Москва, 7 ноября, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Сегодня, 7 ноября, динамика нефти марки Brent будет полностью зависеть от настроений в мире по доллару США. Политический момент важен не только для США, но и для всего мира. Потому основной фокус спекулянтов сконцентрирован на сбережении средств в надежных долларах, или, наоборот, в срочном выводе средств из доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Вопрос результатов выборов интересен миру с позиции дальнейшего санкционного давления на торговых партнеров США. Так, получив поддержку избирателей Трамп поймет, что внутри страны его действия одобряют, и агрессивная политика сохранится. Китай, Россия и другие, более мелкие политические игроки на рынке торговли в целом, на рынке энергоресурсов в частности, получат сигнал о предстоящем продолжении шагов к реализации лозунга «Make America great again» (Снова сделай Америку).

«Если 7 ноября первая половина дня является волатильной только для валютного рынка, то вторая половина дня находится под влиянием данных о росте запасов нефти в США, слабым долларом (-0,5% с открытия торгов). Ожидание показателей по запасам нефти, бензина и мазута в Америке также будет очень волатильной для рынка энергоресурсов. Пробой вниз уровня $72 за баррель нефти марки Brent будет поводом для продаж с целью на уровень $70», — считает эксперт.

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