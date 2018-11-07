Колумбус, США, 7 ноября, 2018, 16:13 — ИА Регнум. За «смиренную возможность» и далее работать в Палате представителей с юмором поблагодарил своих избирателей конгрессмен Уоррен Дэвидсон в своем твиттере:

@RepWDavidson Уоррен Дэвидсон

«Благодарю тебя, Огайо, за смиренную возможность продолжать представлять наш округ в Конгрессе. У нас есть проблемы, требующие внимания, и я с нетерпением ожидаю работы над решениями, которые представляют наш округ и не разоряют Америку — финансово или морально. Свобода, экономика, безопасность».

В описании своего аккаунта Дэвидсон также указывает, что «банкротить Америку — это не милосердно».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты промежуточных выборов в Конгресс.