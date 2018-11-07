Вашингтон, 7 ноября, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Музыкальный журнал Billboard обнародовал имя победительницы в номинации «Женщина года». Ей стала американская певица и актриса Ариана Гранде, сообщается на сайте издания.

Emma Ариана Гранде

«Ариана Гранде — звезда на своих условиях, она никогда не подчинялась какому-либо конкретному музыкальному тренду или пути в индустрии, — комментирует вице-президент по контенту Billboard Росс Скарано. — У неё есть мужество, она делает лучшую музыку в своей карьере и она абсолютно заслуживает быть «Женщиной года».

Награда победительнице будет вручена на 13-й ежегодной церемонии Billboard Women in Music, которая состоится в Нью-Йорке 6 декабря.

Напомним, в 2017 году эта премия была присуждена американской актрисе и певице Селене Гомес.