Москва, 7 ноября, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Полномочия представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Липецкой области Ираиды Тихоновой досрочно были прекращены 7 ноября на 445-м заседании. Об этом сообщила пресс-служба СФ.

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Председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов представил сенаторам соответствующее заявление от Ираиды Тихоновой. Постановлением СФ её полномочия были прекращены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Ираида Тихонова стала сенатором от Липецкой области в 2014 году. Её кандидатура была предложена главой региона Олегом Королёвым, который ушёл в отставку 2 октября 2018 года. Полномочия Тихоновой истекали в сентябре 2019 года — после выборов губернатора Липецкой области. Теперь главным претендентом на её кресло считают самого Олега Королёва.