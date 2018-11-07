Москва, 7 ноября, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Узбекистан получит возможность принять участие в Парламентской ассамблее Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в качестве страны-наблюдателя. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 ноября заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматиллой Юлдашевым.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

«За прошедший год серьёзные произошли подвижки именно в плане межпарламентских связей. Мы можем с удовлетворением признать, что это обнадёживает и нас в том числе обязывает к тому, чтобы мы развивали эти отношения по всем направлениям: и межпарламентские отношения, и в рамках парламентской ассамблеи ОДКБ мы готовы к тому, чтобы ваша делегация могла бы принять участие как страна-наблюдатель Парламентской ассамблеи», — заявил Володин.

По его словам, такая формула уже надёжно опробована: парламентарии Афганистана и Сербии также принимают участие в качестве делегатов от стран-наблюдателей в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ.

«Мы предлагаем рассмотреть в будущем более предметно законодательное обеспечение таких вопросов, как безопасность, борьба с наркотрафиком. Это темы актуальные для вас, и мы могли бы обменяться в том числе нашими решениями в этой области. Подумайте над модельными законами, которые регулируют эти сферы», — подчеркнул Володин.

«Одним словом, тот кто ищет, где можно совместно работать на перспективу, всегда находит то, что хочет найти», — добавил он.