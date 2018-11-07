Киев, 7 ноября, 2018, 15:41 — ИА Регнум. В среднем житель Украины тратит в месяц на еду 3086 гривен или 7280 рублей, сообщил 7 ноября телеканал «1+1» со ссылкой на данные государственной службы статистики.

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При этом, минимальный размер заработной платы на Украине в октябре 2018 года составил 3723 гривны или примерно 8784 рубля. Эта цифра зависит от официально установленного государством прожиточного минимума.

В конце апреля 2018 года окружной суд Киева признал такой размер прожиточного минимума незаконным.

Напомним, по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, граждане Украины тратят на еду и вредные привычки 46,1% своих доходов. Министерство сельского хозяйства США отнесло Украину к пятёрке стран с самым высоким процентом трат на еду и алкоголь

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