Москва, 7 ноября, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Как только в РФ прекратилась целенаправленная политика увеличения заработных плат бюджетников, сразу начался рост социального неравенства, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов НИУ «Высшая школа экономики», зафиксировавших, что в РФ в 2018 году по сравнению с 2017 годом растёт социальная дифференциация.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«Прежде всего надо отметить, что в РФ традиционно неравенство является довольно высоким, — сказал Хестанов. — У нас есть как люди с весьма и весьма высокими доходами, так и много тех, чьи доходы очень низкие. Вообще это характерно для всех развивающихся экономик. Ранее целенаправленная политика увеличения зарплат бюджетников приводила к тому, что формальные расчёты неравенства показывали его снижение. Соответственно, рост инфляции и торможение роста зарплат бюджетников естественным образом приводили к тому, что неравенство начинало расти. Таким образом, это исследование зафиксировало довольно тривиальную вещь».

Напомним, как стало известно 7 ноября из обзора института «Центра развития» НИУ «Высшая школа экономики», в 2018 году опять начало расти социальное неравенство.

«В последние годы инфляция и социальное неравенство в России снижались. В 2017 году был отмечен самый низкий уровень инфляции, начиная с 1991 года. Но 2017 год, согласно данным Росстата, характеризовался ещё и самым низким уровнем социального неравенства, начиная с 2006 года», — выяснили экономисты.