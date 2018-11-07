Ярославль, 7 ноября, 2018, 15:21 — ИА Регнум. В Ярославле на Межрегиональном добровольческом форуме волонтёрский отряд «ВОЛчОК» Ярославского района признан лучшим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Администрация Ярославского района Отряд «ВОЛчОК»

Межрегиональный добровольческий форум прошел в концертно-зрелищном центре «Миллениум», в нем приняли участие около 2000 представителей различных волонтерских сообществ из Ярославской области и 12 других регионов.

Волонтёрский отряд «ВОЛчОК» признан лучшим в Ярославской области. Он был создан шесть лет назад, сейчас в нем состоит почти тридцать человек из Заволжского сельского поселения.

Отряд помогает пожилым людям в доме престарелых, собирает деньги для животных из приюта, устраивает детские праздники, просветительские и экологические акции.

Когда после получения диплома за 1 место в беседе отряда несколько человек пишут «Я плачу», понимаешь, насколько сильно каждый участник команды переживал за представление отряда на областном уровне. И, конечно, приятно, когда весь отряд включается в подготовку, независимо от загруженности собственного расписания. А ещё я точно могу сказать, что этот конкурс сильнее сплотил отряд!», — рассказала руководитель отряда Ирина Ефимова.

Президент стран Владимир Путин объявил 2018 год годом волонтёрства.