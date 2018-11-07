Махачкала, 7 ноября, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Врио мэра города Махачкалы Абусупьян Гасанов задержан сотрудниками ФСБ после проведённых обысков в доме и рабочем кабинете. Чиновника подозревают в хищении 40 млн рублей из бюджета города, пишет «Интерфакс».

Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР Арест

Речь идет о махинациях с землей. В соцсетях сообщают о том, что Гасанова, кроме этого, подозревают в хищении из регионального дорожного фонда. Напомним, в июле 2013 года он был назначен министром транспорта РД.

Как сообщало ИА REGNUM, следственные мероприятия в здании администрации Махачкалы проводились с утра 7 ноября. Официальной информации по факту обысков и задержания градоначальника пока нет.

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Напомним, Абусупьян Гасанов был назначен временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы 22 января 2018 года после того, как его предшественник Муса Мусаев был задержан по подозрению в хищении из бюджета города более 48 млн рублей. Гасанов в это время был заместителем градоначальника, работая в мэрии Махачкалы с 2014 года.

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