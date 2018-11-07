Бишкек, 7 ноября, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Свердловский районный суд столицы Киргизии приговорил к трем годам ограничения свободы и штрафу в 35 тысяч сомов (33 тысячи рублей) киргизца, похитившего и убившего собаку, принадлежавшую девятилетнему ребенку. Об этом сообщил телеканал «Апрель».

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Отмечается, что подобный приговор за подобное преступление судебные органы Киргизии выносят впервые. Обычно за жестокое обращение с животными преступники отделывались небольшим штрафом.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля 2018 года в киргизском сегменте социальных сетей разгорелся скандал, связанный с нежеланием сотрудников правоохранительных органов Киргизии принять заявление о похищении собаки породы курцхаар, принадлежавшей 9-летнему мальчику. Только после того, как ребенок написал письмо президенту Сооронбаю Жээнбекову, милиция занялась поисками украденного питомца.

Личность похитителя удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения, но к тому моменту собака, отказывавшаяся принимать пищу, погибла. При этом похититель пытался переложить вину за произошедшее на хозяев собаки, обвинив их в том, что они не поставили на питомца клеймо, из-за чего якобы он не смог вернуть им питомца.