Ростов-на-Дону, 7 ноября, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев завёл свою страничку в социальной сети Instagram.

LoboStudioHamburg Сети

«Всех приветствую! Вот и я попал в эту социальную сеть. У меня много фотографий и материалов о нашей прекрасной Ростовской области. Случаются любопытные фото с мероприятий. Буду делиться с вами», — обратился к подписчикам донской глава.

https://www.instagram.com/p/BpzGdPJlyjw/

Голубев также выразил надежду на интересное общение с подписчиками, которых у него уже более 1 тыс. интернет-пользователей.

Губернатор уже опубликовал несколько фотоснимков. Больше всего лайков собрала серия фотографий, сделанная главой региона на малой родине — в станице Ермаковской.