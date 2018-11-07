Москва, 7 ноября, 2018, 15:01 — ИА Регнум. В Госдуме главу Минпросвещения Ольгу Васильеву просят признать проблему нехватки в школах учителей-мужчин, в том числе из-за распространения АУЕ (Неформальное молодежное криминализованное движение «Арестантский уклад един»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Василий Перов. Учитель рисования

«Мужчин в школах не хватает, это большая проблема. Сегодня в Забайкальском крае, в других регионах достаточно серьёзная проблема с таким движением — распространяется АУЕ. И с этим бороться очень сложно, когда нет мужчины в школе, который может либо увидеть заранее, либо посоветовать, либо как-то на ранней стадии диагностировать и помочь молодому человеку, который не знает, как себя вести, как правильно что-то сделать, он боится или не может обратиться к своим родителям, и не хватает, действительно, воспитательной компоненты, мужского воспитания в современной российской школе», — заявил депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в рамках «правительственного часа» в Госдуме с участием главы Минпросвещения Ольги Васильевой.

При этом он сам считает наивными предложение зачислять мужчин-абитуриентов в педагогические вузы без экзаменов.

«Возможно, наивно, без экзаменов принимать в педагогические институты и давать дополнительные льготы мужчинам, которые могут преподавать в российских школах, но должна быть серьезная программа по привлечению мужчин в образовательные учреждения. В СПО, в высшей школе проблема решена эта, во многом решена. Есть, конечно, определённые минусы, но всё-таки намного лучше, чем в школе и дошколке», — отметил депутат.