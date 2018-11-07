Польша, 7 ноября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Польские пограничники обнаружили в автомобиле гражданина Украины более 275 кг необработанного янтаря, сообщило 7 ноября «Польское радио».

Семеняченко Ирина ИА Красная Весна Янтарь

Мужчину задержали на пункте пропуска Корчова. Пограничники внимательно осмотрели автомобиль и нашли конструктивные изменения, с помощью которых подозреваемый пытался скрыть янтарь.

Представитель палаты налоговой администрации в Ряшеве Эдита Хабовская заявила, что для законного ввоза такого количества камня гражданин Украины должен был уплатить пошлину в размере более 14 тыс. евро.

Напомним, с начала 2018 года польские пограничники задержали более 600 кг янтаря. За 2017 год было выявлено 424 кг контрабандного камня.

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