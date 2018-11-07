Екатеринбург, 7 ноября, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Чиновники говорили глупости и раньше, но теперь к ним приковано больше внимания и теперь реакция следует быстрее, потому что местные власти больше не чувствуют себя в безопасности и стали считать такие заявления своих подчиненных серьезной угрозой, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 7 ноября, политолог Владимир Васильев, комментируя информацию о проведении доследственной проверки расходования средств в департаменте молодежной политики Свердловской области.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Состояние глупости

Как сообщалось ранее, в Следственном комитете сообщили о начале проведения проверки в связи с публикацией в СМИ информации о неэффективном расходовании средств чиновниками комитета. В частности, будет проверено расходование 131 млн рублей на реализацию проектов по поддержке талантливой молодежи — связанные с этими проектами мероприятия проходили в отеле, аффилированном с одним из депутатов местного законодательного собрания.

Департамент молодежной политики до недавнего времени возглавляла Ольга Глацких, получившая широкую известность после своих заявлений о том, что государство «ничего не должно» молодежи. Глава региона Евгений Куйвашев отстранил ее от занимаемой должности на время проведения проверки ее высказываний.

Все недавние громкие заявления чиновников — о том, что государство ничего не должно молодежи, или о том, что можно прожить на 3500 рублей — должны быть поставлены в вину не столько конкретным людям, сколько власти в целом. Конкретные люди лишь сформулировали общее отношение. Приходя во власть, чиновник впитывает вот такое отношение к предмету своей деятельности.

Подобных заявлений всегда было много, гораздо больше, чем попадало в прессу. Но теперь к ним приковано больше внимания. Раньше считалось, что такие глупости можно проигнорировать, потому что серьезной угрозой для начальства они не являются. Но теперь ощущения стабильности нет ни у одного губернатора. Угроза стала вполне реальной.

Отсюда и оперативная реакция — как власти, так и правоохранительных органов. Они обещают быстро «разобраться», поскольку проблема, мол, не в особенностях власти, а в особенностях конкретного чиновника.

Сообщения о работе данного департамента показывают, что средства там расходовались неэффективно. Работа с молодежью не требует аренды шикарных отелей. Но разве неэффективность бюджетных расходов в России — это новость?

Разницу составляет слабость власти. Ее действия зачастую не соответствуют ни интересам граждан, ни интересам государства. И теперь есть ощущение, что любое избираемое лицо зависит от населения значительно больше, чем раньше, потому что административные рычаги борьбы с проявлениями недовольства граждан в значительной мере исчерпаны, — отметил Васильев.