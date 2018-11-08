Чебоксары, 8 ноября, 2018, 03:29 — ИА Регнум. Как отсутствие официальной информации там, где она нужна, может поставить под угрозу перспективное начинание, на примере чувашского аграрного проекта рассказывает редактор ИА REGNUM Наталия Николаева.

Cap.ru Земля будет готова к весеннему севу

Создание агропарка «Чувашия — Сычуань» вызвало в регионе целую цепочку негативных слухов. Спектр их был довольно широк, от «китайской экспансии» со «скупкой земель» до «грядущего экологического бедствия» из-за хищнических агротехнологий, применяемых китайцами. Как это часто бывает в современных российских условиях, никто из властей региона не озаботился вовремя тем, чтобы предотвратить подобные информационные цунами, и сейчас происходит запоздалая попытка реабилитации.

Если прислушаться к доводам ответственных, включая министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова, то проект «Чувашия — Сычуань» вполне способен принести немалую пользе сельскому хозяйству республики, при этом возможность недобросовестности зарубежных партнеров, по-видимому, исключена. Мало того, проект создается для преодоления именно тех проблем, от которых страдало хозяйство Чувашии в предыдущие годы, а землю китайским инвесторам никто не продает, да это и невозможно по закону. Речь идет исключительно о сдаче в аренду. Можно только приветствовать всю эту позитивную информацию, исходящую от официальных лиц Чувашии, — хотелось бы только, чтобы информировали граждан заранее, а не постфактум.

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