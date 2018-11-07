Вильнюс, 7 ноября, 2018, 14:52 — ИА Регнум. По всей Литве сегодня, 7 ноября, официально стартовала предвыборная кампания в органы местных самоуправлений, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Для двух из трёх самых крупных литовских городов сохраняется интрига. В связи с коррупционным скандалом вокруг партии Саюдис либералов, представители которой возглавляли местные органы власти в Вильнюсе и Клайпеде, самый большой накал ожидается именно в этих двух городах.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Действующий мэр Вильнюса, либерал Ремигиюс Шимашюс покинул партию и создал свой собственный выборный комитет. Выборные комитеты — новая форма юрлица, участвующего в выборах. Она была введена на прошлых муниципальных выборах, одновременно с прямыми выборами мэров городов. Это некое собрание единомышленников, которые выставляют собственный список кандидатов в горсоветы не на партийной основе.

Шимашюс покинул либералов и попытается повторить свой успех в рамках нового объединения, однако коррупционный скандал вокруг концерна MG Baltic свёл на нет симпатии избирателей к этой политической силе. Консерваторы — партия «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы — пока, согласно опросам общественного мнения, не имеют твёрдой поддержки в Вильнюсе. Нет её и у правящих крестьян-зелёных. Социал-демократы за последний электоральный период раскололись на две партии — Социал-демократическую партию Литвы и Социал-демократическую партию труда Литвы. Избиратели старых-новых социал-демократов также путают, что ухудшает их общие позиции.

Сменилось руководство и в партии «Порядок и справедливость», что также не позволяет рассчитывать на громкий успех. Активную кампанию ведёт трижды мэр Вильнюса Артурас Зуокас. Традиционно крепкие позиции Избирательной акции поляков Литвы Союза христианских семей за последний электоральный период не изменились. Партия по-прежнему остаётся единственной, кто не был замечен в коррупционных или иных скандалах, несмотря на попытки политических оппонентов называть партию «кремлёвским проектом».

Не менее запутанная ситуация и в Клайпеде. Мэр-либерал Витаутас Грубляускас, как и мэр Вильнюса Шимашюс, идёт на выборы с собственным выборным комитетом. Однако опросы общественного мнения показывают рост популярности консерваторов в единственном портовом городе Литвы.

Самая стабильная ситуация — в Каунасе. Там четыре года назад победил выборный комитет под руководством одного из самых богатых людей Литвы Висвальдаса Матийошайтиса. Он и стал мэром. За это время симпатии избирателей к Матийошайтису только выросли, в городе проходит множество строек и реконструкций, активно развивается бизнес. Матийошайтис ещё летом 2018 года назывался одним из вероятных победителей в майской президентской гонке, однако он в итоге так и не объявил, что будет баллотироваться на пост президента Литвы.