Листвянка, Иркутская область, 7 ноября, 2018, 15:03 — ИА Регнум. В посёлке Листвянка (Иркутская область), считающемся «воротами» Байкала, граждане Китая незаконно возвели гостиничный комплекс и ресторан. Это выяснилось по итогам проверки, осуществлённой Байкальской природоохранной прокуратурой, сказано на сайте ведомства.

Байкальская природоохранная прокуратура Листвянка

Как следует из официального сообщения, речь идёт о строениях, расположенных на ул. Горького 65 и ул. Чапаева 117, появившихся в Листвянке под видом жилых домов.

«В нарушение ст. 6 Федерального закона «Об охране озера Байкал» государственная экологическая экспертиза проектной документации не проводилась», — подчёркивают следователи.

Дальнейшую судьбу незаконно построенных в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории гостиницы и ресторана решит суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о многочисленных гостиницах и туристических базах, возведённых под видом жилых домов на берегу Байкала, жители Листвянки говорили неоднократно. Проблема в том, что их владельцы не реагируют на предписания правоохранителей и через какое-то время после введённого запрета на эксплуатацию возобновляют работу.