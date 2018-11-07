Москва, 7 ноября, 2018, 15:44 — ИА Регнум. За девять месяцев 2018 года объем продукции, выпускаемой на предприятиях Москвы, вырос на 12,7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы 7 ноября.

A. Savin Московский НПЗ

«Объемы производства обрабатывающих отраслей за девять месяцев нынешнего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,7%», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, в период с января по сентябрь от 13 до 35% увеличились темпы роста в таких отраслях, как производство упаковки, нефтепродуктов, оборудования для железнодорожного транспорта, полиграфической продукции, химических веществ, легковых автомобилей и комплектующих к ним.

По словам Ефимова, рост объёмов обрабатывающей промышленности стал возможен благодаря новой промышленной политике Москвы, которая ориентируется на поддержку современных производств, инвестирующих в развитие на фоне увеличивающегося спроса.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 год в Москве вырос индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 25,7%.

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