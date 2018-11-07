Анкара, 7 ноября, 2018, 14:36 — ИА Регнум. В Турции преступная банда похитила местного бизнесмена и вымогала у него 240 тыс. лир (около 3 млн рублей). В ходе разбирательств выяснилось, что предпринимателя заманила в ловушку «Королева Евразии — 2016», модель Сибел Демиралп. Об этом сообщает The Daily Star.

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25-летняя модель познакомилась с мужчиной в интернете и на тот момент знала только его инициалы. Вскоре они решили встретиться и позавтракать вместе. Приехав по адресу, бизнесмен попал в засаду — пятеро мужчин избили предпринимателя, раздели и сфотографировали. Этими снимками они впоследствии шантажировали его, требуя взамен 240 тыс. турецких лир.

Бизнесмен заплатил похитителям, а затем обратился в полицию. Преступников удалось найти — их осудили за получение денег силой, похищения и преступления, связанные с кредитными картами. Демиралп также доставили в суд — она получила 13 лет тюремного срока.

Победительницы конкурсов красоты не впервые оказываются в центре криминальных скандалов. Так, в сентябре неизвестные застрелили 22-летнюю Тару Фарес, которая является обладательницей титула «Мисс Ирака — 2015». По мнению местной прессы, мотивом для преступления послужила популярность девушки, которая выкладывала в социальных сетях довольно откровенные фотографии.