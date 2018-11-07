Чита, 7 ноября, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Новые власти Забайкалья пришли к выводу о нехватке АЗС в регионе. Как сообщает сегодня, 7 ноября, «Чита.Ру» со ссылкой на первого заместителя губернатора Александра Кулакова, региональное правительство и представители Роснефти намерены решить вопрос о расширении сети заправок в Забайкальском крае.

Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР АЗС

«На самом деле, это нам необходимо. Вы сядьте в машину и поедьте на восток — много сосчитаете заправок? У нас в крае мало АЗС — белые пятна», — отметил Александр Кулаков на круглом столе в ОНФ.

Любопытно, что гендиректор «Нефтемаркета» Алексей Клубович, которому принадлежит крупнейшая краевая сеть заправок, сказал, что он не против, если «Роснефть» выкупит 11 станций в отдалённых районах края и покажет «свою социальную ответственность».

По его словам, владельцы независимых АЗС вынуждены наценять топливо в отдалённых районах, чтобы перекрыть затраты на транспортировку из Читы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после летнего снижения топливных акцизов, на которое российское правительство пошло в обмен на обещание руководителей крупных нефтяных компаний не поднимать цены на АЗС, не прошло и нескольких месяцев, как моторное топливо вновь стало демонстрировать существенный рост. На фоне падения рубля и дорожающей нефти экспортные аппетиты нефтяников создали напряжённость на внутреннем рынке.

В самом сложном положении оказались независимые АЗС, у которых нет возможности компенсировать выпадающие от заморозки доходы на экспорте или опте. Как итог — цена литра бензина на некоторых АЗС в Забайкалье вновь превысила 50 рублей за литр. Врио губернатора Александр Осипов, обеспокоенный данной проблемой, обвинил в проблеме местные власти и посетовал на недостаток конкуренции.