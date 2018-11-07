Кызыл, 7 ноября, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Значительная часть пунктов соглашения, заключенного между правительством Тувы и Сибирской генерирующей компанией (СГК) в 2015 году, реализована. Об этом шла речь на встрече главы республики Шолбана Кара-оола, генерального директора СГК Михаила Кузнецова, руководителя Абаканского филиала СГК Андрея Аплошкина и директора Кызылской ТЭЦ Андрея Троцана.

A.Savin ТЭЦ

За три года энергетикам удалось существенно обновить и повысить надёжность системы теплоснабжения Кызыла. Следующий шаг — меры по обеспечению доступности подключения новых потребителей к центральному отоплению.

Одним из достижений 2018 года года стал перевод системы теплоснабжения республиканской столицы на новый температурный график. По словам руководителя Кызылской ТЭЦ СГК Андрея Троцана, этому предшествовала большая работа по кардинальному обновлению тепловых сетей, переданных на обслуживание станции муниципалитетом в 2015 году. Кызылская ТЭЦ, получив статус Единой теплоснабжающей организации, взяла на себя ответственность за эксплуатацию всех тепловых сетей города. Их общая протяжённость в двухтрубном исчислении на тот момент составила почти 120 км.

За это время энергетики заметно улучшили состояние магистральных и внутриквартальных трубопроводов. Только нынешним летом специалисты Кызылской ТЭЦ охватили гидравлическими испытаниями почти вдвое больше тепловых сетей, чем в предыдущем году. Также энергетики полностью заменили около трех километров ветхих трубопроводов и более 500 единиц запорной и регулирующей арматуры, что позволило перевести систему теплоснабжения на новый, повышенный температурный график. Теперь температура теплоносителя в подающем трубопроводе в сильные морозы может быть увеличена до 150 градусов без риска возникновения порывов, в то время как ранее состояние трубопроводов ограничивало температурный максимум теплоносителя 130 градусами.

Благодаря переходу на новый график, системной работе по устранению утечек на тепловых сетях и наладке гидравлического режима в Кызыле удалось снять проблему дефицита тепла для подключения новых объектов в короткие сроки и без масштабных финансовых вливаний из бюджета.

По мнению всех участников встречи, обеспечение резерва пропускной способности сетей стало очередным шагом в выполнении договорённостей о планомерной модернизации системы теплоснабжения Кызыла, достигнутых тремя годами ранее. Следующим должно стать установление тарифа на подключение к системе центрального отопления новых потребителей, позволяющего развивать жилищное строительство.

Михаил Кузнецов заверил Шолбана Кара-оола, что энергетики продолжат работу по организации подачи тепла во все новостройки, сети которых присоединены к теплоснабжающей магистрали и технически готовы к приему теплоносителя. В свою очередь, глава республики поблагодарил энергетиков за конструктивное сотрудничество и выразил уверенность, что в будущем году Тува и Сибирская генерирующая компания продолжат работу по развитию системы теплоснабжения Кызыла.

Справка: «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Красноярского края, Кемеровской, Новосибирской областей, Хакасии и Тувы. Основные виды деятельности — производство тепло‑ и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 10,9 ГВт и тепловой мощностью — 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9 624 км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю станций СГК приходится порядка 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 32 тыс. человек.