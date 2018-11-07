Ханой, 7 ноября, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Руководство «Формулы-1» подтвердило, что в 2020 году впервые пройдёт Гран-при Вьетнама. Об этом 7 ноября сообщается на сайте «королевских гонок».

Edwin van Nes Болиды «Формулы-1» на старте

«Мы рады объявить, что Ханой примет этап чемпионата «Формулы-1», — заявил исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри.

Отмечается, что организаторы подписали с властями Вьетнама многолетний контракт на проведение этапа гонок в этой стране. Первая гонка пройдет в апреле 2020 года на городской трассе в центре Ханоя.

Ранее о проведении этапа «королевских гонок» заявили власти Вьетнама.

Напомним, на сегодняшний день чемпионат «Формулы-1» состоит из 21-го этапа. Действующим чемпионом автогонок является британец Льюис Хэмилтон.