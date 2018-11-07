Москва, 7 ноября, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Новые санкции по «делу Скрипалей», которые грозятся ввести США в отношении России, Москва будет расценивать как незаконные, так же как и предыдущие ограничительные меры. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, санкции...

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При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ, несмотря на желание со стороны Москвы вести диалог с Вашингтоном по этому и другим важным вопросам, в частности, касающимся проблем стратегической стабильности, контроля за вооружениями, надежды на взаимодействие очень малы.

«Можно предположить с большой долей уверенности, что радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается», — заявил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, о намерении Вашингтона ввести новые санкции против Москвы в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 6 ноября заявила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Это станет уже вторым пакетом американских санкций «по делу Скрипалей». Первый вступил в силу в конце августа 2018 года. Ограничительные меры включают запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения.

Добавим, что ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности правительства РФ оказать помощь крупным компаниям. В случае, если они попадут под новые санкции США.