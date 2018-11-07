Ярославль, 7 ноября, 2018, 14:00 — ИА Регнум. УФАС по Ярославской области считает, что в срыве капитального ремонта двух домов на улице Лучезарной в Ярославле виноват не подрядчик, а сам фонд. Это следует из решения, опубликованного на сайте ведомства.

Крыша

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комиссия УФАС отказала региональному фонду капремонта в требовании внести в реестр недобросовестных подрядчиков ООО «Дельта Констракшн». Компания не выполнила капремонт крыш двух домов, которые должна была сделать еще в 2017 году. Люди остались с открытыми крышами, через которые в дом попадали осадки.

Между тем, как установила комиссия, виновна в этой ситуации не «Дельта», а сам фонд, который разрешил подрядчику продлить график выполнения ремонта.

«После нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, окончанием которых, согласно неоспариваемому сторонами графику, является 31.05.2018, более чем на 15 календарных дней, Фондом не предпринимались меры по одностороннему расторжению договора в связи с нарушением сроков выполнения работ вплоть до 24.08.2018», — говорится в решении УФАС.

Региональный фонд капремонта не только не расторг договор после того, как фирма дважды сорвала сроки выполнения работ, но и продолжал уговаривать «Дельту» работы завершить. Об этом говорилось в письмах, направленных ООО «Дельта Констракшн» в июне и июле. Более того, на совещании 12 сентября фонд опять требовал у «Дельты» возобновить работы на этих домах, что указано в протоколе.

Все эти действия комиссия расценила как фактическое продление графика работ, что не позволяет говорить о недобросовестности подрядчика. В фонде капремонта не смогли пояснить, будут ли обжаловать решение комиссии УФАС.